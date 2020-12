Fine vita: Cei, domani presentazione del volume “Alla sera della vita” per recuperare “la dimensione umana del processo del morire”

Sarà presentato domani alle 10.30 – in conferenza stampa online – il volume “Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena”. Il testo, elaborato dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, “è frutto di una riflessione rigorosa e approfondita, condivisa nella Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute. Si tratta di uno strumento pastorale che indaga con responsabilità e rispetto quel delicato momento dell’esistenza definito ‘processo del morire’”, si legge in un comunicato. Se è sempre difficile “parlare della morte con serietà e pacatezza”, prosegue il comunicato, “tanto più lo è in un tempo in cui l’esperienza della pandemia ha acuito queste paure in modo imprevedibile e dirompente”.

Con “Alla sera della vita”, la Chiesa “intende dare il proprio contributo per recuperare la dimensione autenticamente umana del processo del morire, poiché ricercare e attuare ciò che è rispettoso della dignità di ogni persona è pienamente rispondente alla sua missione e all’espressione più autentica dell’agire del credente”, scrive mons. Carlo Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, nella presentazione del volume.

Alla conferenza stampa moderata da Vincenzo Corrado, direttore Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, interverranno mons. Redaelli, don Massimo Angelelli, direttore Ufficio nazionale per la pastorale della salute; Assuntina Morresi, docente di chimica fisica all’Università degli Studi di Perugia e membro del Comitato nazionale di bioetica, e don Vito Piccinonna, presidente della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus”.