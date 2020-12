Santa Sede: il 17 dicembre la presentazione del Messaggio del Papa per la 54ª Giornata mondiale della pace

Giovedì prossimo, 17 dicembre, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la conferenza stampa per la presentazione del Messaggio per la 54ª Giornata mondiale della pace sul tema: “La cultura della cura come percorso per la pace”, che si celebra il 1° gennaio 2021. Interverranno il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; mons. Bruno-Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; Christiane Jeangey, officiale del medesimo Dicastero; Anne-Julie Keruel, della Seconda Sezione della Segreteria di Stato.