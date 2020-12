Firenze 2015: Conferenza episcopale toscana, un libro a cinque anni dal Convegno ecclesiale

Chiesa in Italia

A distanza di cinque anni dal discorso di Papa Francesco in occasione del Convegno ecclesiale di Firenze (10 novembre 2015) la Conferenza episcopale toscana pubblica un volume dal titolo “Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un vocabolario per ricostruire il futuro”. Il libro raccoglie gli atti della giornata di studi che si svolse alla Facoltà Teologica dell’Italia centrale nel 2019: tra i vari testi, il saluto del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e dell’arcivescovo Riccardo Fontana, le relazioni del teologo Christoph Theobald e del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, gli approfondimenti di Basilio Petrà, Adriano Fabris e del card. Giuseppe Betori.

Il volume (pubblicato dalle Edizioni Toscana Oggi) sarà presentato giovedì 17 dicembre, alle 12, nell’Oratorio di San Francesco Poverino, a Firenze: i giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa attraverso la piattaforma Meet. La presentazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Toscana Oggi.