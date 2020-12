Povertà e Covid-19: Caritas internationalis, al via campagna di Natale per aiuti in 9 Paesi

Caritas internationalis lancia oggi una campagna di Natale per aiutare tutti coloro che soffrono a causa delle conseguenze del Covid-19 in termini di aumento della povertà e dell’insicurezza alimentare. Attraverso il Fondo di risposta al Covid-19, promosso da Caritas internationalis e dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, 38 Caritas nazionali hanno sostenuto programmi in favore di più di 13,7 milioni di persone, in Paesi quali Bielorussia, Etiopia, Giordania, Ruanda, Iraq, Grecia, Nigeria, Pakistan, Libano, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo. Caritas Gerusalemme, ad esempio, ha fornito assistenza medica a Gaza dove circa l’80% della popolazione dipende dagli aiuti umanitari e circa il 90% delle famiglie non ha accesso all’acqua potabile. Caritas India sta portando avanti programmi di sensibilizzazione sulla prevenzione del contagio e fornendo aiuti alimentari e beni di prima necessità. Caritas Sudafrica ha già ricevuto e sostenuto oltre 12mila persone vulnerabili, in maggioranza migranti che oggi rischiano di morire di fame e sono maggiormente esposti alla pandemia. A Natale Caritas internationalis chiede un ulteriore aiuto ai donatori, per finanziare altri nove progetti in Armenia, Burundi, Cambogia, Eritrea, Georgia, Haiti, Liberia, Mozambico e Sierra Leone. I progetti includono la distribuzione di pacchi alimentari e di kit igienici e dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti, ecc.), e programmi di sensibilizzazione per l’igiene personale e la prevenzione del contagio. I programmi comprendono anche la distribuzione di coperte, materassi, combustibile per il riscaldamento, indumenti invernali e tende per i rifugiati alloggiati nei campi, in modo che possano far fronte alle fredde temperature dei mesi invernali. Le Caritas si assicurano anche che i bambini delle comunità rurali possano continuare i propri studi attraverso programmi di apprendimento a distanza, visto che il 45% dei bambini nei Paesi in via di sviluppo non ha accesso a internet. È possibile effettuare donazioni all’indirizzo: https://www.caritas.org/2020/11/christmas-2020/.