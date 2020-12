Facoltà teologica Triveneto: oggi giornata di studio “Quo vadis? Cammino, paradigma per Dio e per l’uomo”

Sarà “Quo vadis? Cammino, paradigma per Dio e per l’uomo” il tema della giornata di studio in programma oggi, martedì 15 dicembre, per iniziativa del biennio di specializzazione della Facoltà teologica del Triveneto – Licenza in Teologia spirituale in collaborazione con la Licenza in Teologia pastorale. “Per l’uomo d’oggi e di tutti i tempi, credente e non credente, cristiano o no, il fenomeno del camminare, del pellegrinaggio, è sempre di grande attualità”, si legge in una nota di presentazione del tema sul quale interverranno, a partire dalle 15, Enzo Pace, Giuseppe Milan (Università di Padova) e Lorenzo Voltolin (Facoltà teologica del Triveneto).

L’appuntamento formativo sarà trasmesso dall’Istituto teologico S. Antonio Dottore di Padova e sarà possibile partecipare solo online su piattaforma Cisco Webex Meetings.

Enzo Pace, già ordinario di Sociologia e sociologia delle religioni all’Università di Padova, risponderà alle domande “Dove va chi si mette per via? Quale ricerca è all’origine del cammino? Quale lo spazio dell’approdo agognato?” sviluppando un’analisi e una lettura del fenomeno del cammino, che appare oggi in crescita. Il senso del pellegrinaggio come itinerario della ricerca del sé e dell’Altro sarà invece al centro della riflessione di Giuseppe Milan, ordinario di Pedagogia all’Università di Padova. Infine, il tema del viaggiare nel mondo del web e i nuovi interrogativi che esso pone saranno trattati da Lorenzo Voltolin, docente di Comunicazione alla Facoltà teologica del Triveneto.