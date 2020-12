Papa Francesco: alla Coldiretti, “solidarietà” è la “risposta globale” alla pandemia

“Intraprendere sempre nuove strade nella via della carità e della solidarietà, per una risposta globale e più vera al fenomeno della povertà e della disuguaglianza fra i popoli, soprattutto in questa fase cruciale della storia mondiale”. Si conclude così il messaggio del Papa alla Coldiretti, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. “Ripensare, ancor più oggi, al rapporto tra l’uomo, la natura e il Creatore come fattore di profondo equilibrio e comunione”, l’invito di Francesco, in occasione dell’assemblea nazionale della Coldiretti, dal titolo “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”. L’appello del Papa è a ricercare “non la logica del profitto ma del servizio, non dello sfruttamento delle risorse, ma della cura e dell’attenzione per la natura”, vista come “casa accogliente per tutti”.