Commissione europea: legge sui servizi digitali e sui mercati digitali. Vestager, “riforma ambiziosa dello spazio digitale europeo”

Proteggere i consumatori e i loro diritti fondamentali online e rendere i mercati digitali più equi e più aperti per tutti sono gli obiettivi della legge sui servizi digitali e di quella sui mercati digitali che la Commissione europea ha proposto oggi: un massiccio numero di norme nuove che mirano a “riformare in modo ambizioso lo spazio digitale”: “dovremmo poter fare acquisti in modo sicuro e poterci fidare delle notizie che leggiamo, in quanto ciò che è illegale offline è altrettanto illegale online”, ha spiegato la commissaria Margarethe Vestager. “Norme armonizzate, obblighi ex ante, una migliore sorveglianza, un’applicazione rapida e sanzioni dissuasive”, nelle parole del commissario per il mercato Thierry Breton, serviranno a “garantire sicurezza, fiducia, innovazione e opportunità commerciali a chiunque in Europa offra e utilizzi servizi digitali”: ecco lo “spazio digitale europeo dei prossimi decenni”. La legge sui mercati digitali introdurrà, ad esempio norme per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online; misure di trasparenza, anche per quanto riguarda la pubblicità e l’uso degli algoritmi; norme sulla tracciabilità degli utenti commerciali, per rintracciare i venditori di beni o servizi illegali. Viene introdotta la soglia del 10% di utenti per le piattaforme più grandi, che avranno obblighi e saranno sottoposte a sorveglianze speciali. La legge sui servizi digitali invece regolamenterà tutti gli intermediari online che offrono servizi sul territorio Ue anche se radicati altrove (dai provider, ai domini alle app store).