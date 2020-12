Natale 2020: Padova, stasera il vescovo celebra “Simbang Gabi” per la comunità cattolica filippina

Si chiama “Simbang Gabi” ed è una tra le più antiche celebrazioni della tradizione cattolica filippina. Nota anche come “Misa de Gallo” (messa del gallo) o “Misa de Aguinaldo” (messa del dono), apre la novena di Natale, durante la quale i filippini pregano per le loro famiglie, la pace nel paese e nel mondo.

Quest’anno per la prima volta Simbang Gabi verrà celebrata dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, in cattedrale, oggi, martedì 15 dicembre, alle ore 20.

Data la situazione di emergenza sanitaria la celebrazione si terrà appunto in cattedrale, spazio più ampio, e con una presenza contingentata di fedeli.

La comunità cattolica filippina a Padova è seguita da don Fernando Loreto, che ogni domenica, alle 16, celebra la santa messa in lingua tagalog nella chiesa della Natività.