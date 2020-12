Card. Parolin: Bruni, “è stato dimesso dall’ospedale ed è rientrato in Vaticano”

Il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, “è stato dimesso dall’ospedale ed ha fatto rientro in Vaticano, dove riprenderà le sue funzioni”. A confermarlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Era stato lo stesso portavoce vaticano, l’8 dicembre scorso, a rendere noto che il card. Parolin era stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per essere sottoposto a un programmato intervento chirurgico per ipertrofia prostatica.