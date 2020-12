Parlamento europeo: approvate nuove regole per un’acqua più potabile e meno bottiglie di plastica

L’Unione europea ha nuove regole per migliorare la qualità dell’acqua del rubinetto e così ridurre i rifiuti di plastica, oltre che la spesa delle famiglie che potrebbero risparmiare 600 euro l’anno bevendo acqua del rubinetto. La normativa, approvata oggi dal Parlamento europeo, è la prima a nascere da una iniziativa dei cittadini europei “Right2Water”, sottoscritta da 1,8 milioni di persone. Gli Stati membri dovranno migliorare i controlli sulla qualità dell’acqua potabile rispetto a una serie di sostanze e inquinanti e dovranno garantire la fornitura gratuita di acqua negli edifici pubblici, oltre che incoraggiare ristoranti, mense e servizi di catering a fornire l’acqua ai clienti gratuitamente o a basso costo. La normativa richiede inoltre che i Paesi adottino misure per migliorare l’accesso all’acqua per i gruppi vulnerabili, come i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie come i Rom.