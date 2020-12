Ecologia integrale: Aggiornamenti sociali, oggi il webinar “Care is Work, Work is Care”

Dopo tre anni di intensi lavori, oggi, martedì 15 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, verranno presentati via webinar i risultati e le raccomandazioni conclusive del progetto “The Future of Work – Labour after Laudato si’”, dando spazio a un confronto sulle prospettive future.

“Care is Work, Work is Care” è il titolo del rapporto finale che raccoglie le conclusioni del progetto “The Future of Work – Labour after Laudato si’”, un’iniziativa alla quale Aggiornamenti Sociali ha preso parte insieme a una rete di partner internazionali, con l’obiettivo di ripensare il futuro del lavoro nel quadro di riferimento dell’ecologia integrale, evidenziando il profondo intreccio tra lavoro e cura, in linea con gli stimoli provenienti dall’enciclica Laudato si’.

Aprirà i lavori il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderà parte anche Paolo Foglizzo, redattore di Aggiornamenti Sociali, che in questi anni ha partecipato ai lavori del progetto “The Future of Work – Labour after Laudato si’” insieme al direttore, p. Giacomo Costa. Durante il webinar sarà disponibile la traduzione simultanea in italiano.