Università Cattolica: Moncrivello, 14 nuovi laureati in terapia occupazionale hanno discusso la tesi online

Sono 14 i nuovi laureati in terapia occupazionale, a conclusione del corso di laurea triennale dell’Università Cattolica di Roma con sede presso la Casa di cura “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello (Vc). Giovedì 19 novembre, riferisce oggi un comunicato, hanno discusso la tesi online senza brindisi e foto di rito a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Gli elaborati sono stati presentati dagli studenti alla commissione presieduta dal prof. Francesco Landi di fronte a uno schermo. Questi i loro nomi: Chiara Anselmo, Simone Barone, Giovanni Bonadonna, Chiara Emanuel, Celeste Guglielmetti, Anna Lazzari, Benedetta Moretti, Marianna Pellielo, Sara Pipino, Martina Prescianotto, Francesca Sanna, Giorgia Savino, Federica Siciliano, Alessio Savoini. “Una bella soddisfazione non solo per i ragazzi, ma anche per noi insegnanti – commenta la direttrice del orso di laurea, Renata Spalek –. I nuovi dottori in terapia occupazionale potranno svolgere la loro professione all’interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale e lavoreranno nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative e ludiche della vita quotidiana”.