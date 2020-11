Diocesi: Crotone, la chiesa di San Giuseppe diventa cappella della Caritas e dell’adorazione eucaristica in città

“Questa diventi la cappella della Caritas, il luogo delle iniziative di preghiera, e questa chiesa sia il luogo di adorazione eucaristica della nostra città. Sarà la chiesa della Caritas e dell’Eucarestia, perché questa è il sacramento dell’amore”. Con queste parole, pronunciate nel corso dell’omelia, mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, ieri mattina ha ufficialmente affidato alla Caritas diocesana la rettoria della chiesa di San Giuseppe a Crotone. La comunità sarà guidata da don Rino Le Pera, direttore della Caritas diocesana. “Qui si crei una comunità eucaristica, un luogo di preghiera, di accoglienza, di misericordia”, ha detto il presule. “L’avvento inizia in un momento di grande sbandamento – ha proseguito mons. Panzetta, anche con riferimento all’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la città – ma proprio in questi momenti c’è la possibilità di accostarsi al mistero di Dio che si fa uomo, così, mettendo da parte consumismo e sentimentalismo, possiamo scoprire il valore della vera incarnazione”. Al termine della celebrazione, don Rino Le Pera, a nome dell’ufficio Caritas, “ha espresso la gratitudine all’arcivescovo per l’affidamento di questo luogo di culto: qui troveremo, attraverso la preghiera aperta a tutti il vigore necessario per la nostra missione, manifestare sul territorio il volto provvidente del Signore per tutti. Da qui vogliamo essere segno di speranza e di conforto”.