Coronavirus Covid-19: Caritas Svizzera, “introdurre pagamenti diretti a livello nazionale per persone in situazioni di precarietà”

“Già prima della pandemia la Svizzera contava 660.000 persone colpite dalla povertà. La crisi ha ulteriormente aggravato, e in molti casi palesato, il fenomeno della povertà nel nostro Paese”. Lo denuncia Caritas Svizzera, che risponde all’aumento del numero dei disagiati attivandosi a favore della popolazione con “la più grande iniziativa di aiuto della sua storia”. “In una situazione di crisi sono sempre i più deboli della società ad avere la peggio. È il caso anche per la crisi che stiamo vivendo attualmente a causa del coronavirus – riferisce Caritas –. Gran parte delle economie domestiche che sono state aiutate da Caritas erano in ristrettezze economiche già prima della pandemia. In molti casi si trattava di famiglie con figli minorenni e, con una frequenza superiore alla media, anche di famiglie monoparentali”.

Caritas Svizzera e le 16 organizzazioni Caritas regionali hanno finora sostenuto circa 1.4000 persone in difficoltà, fornendo aiuti finanziari diretti per coprire le spese per l’affitto, le fatture della cassa malati e altro. I consultori sociali hanno registrato negli ultimi mesi un raddoppio delle consulenze. Più di 10.000 persone hanno beneficiato di un aiuto consultivo. In aggiunta agli aiuti diretti e alla consulenza sociale, Caritas offre 59 progetti regionali di cui beneficiano 78.000 persone circa. Nei mercati Caritas distribuiti 31.000 buoni spesa per aiutare le persone indigenti nell’acquisto quotidiano di beni alimentari. L’aiuto complessivo fornito finora ammonta a 12,2 milioni di franchi, di cui 9,7 milioni provengono dal sostegno della Catena della solidarietà.

Quindi, Caritas Svizzera chiede alla Confederazione e ai Cantoni di introdurre pagamenti diretti a livello nazionale, sulla base del sistema delle prestazioni complementari, e di portare l’indennità per lavoro ridotto al 100% per le persone che vivono una situazione di precarietà.