Papa Francesco: Angelus, “vicinanza alle popolazioni dell’America Centrale”. “Buon cammino di Avvento”, con “maggiore sobrietà”

“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza alle popolazioni dell’America Centrale colpite da forti uragani, in particolare ricordo le Isole di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, come pure la costa pacifica del nord della Colombia. Prego per tutti i Paesi che soffrono a causa di queste calamità”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, in cui ha invitato i fedeli a pregare per i 13 nuovi membri del Collegio cardinalizio e ha augurato “un buon cammino di Avvento”. “Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone”, l’invito: “Maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità. Queste tre cose ci aiuteranno tanto: maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno e poi, tanto importante, qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità”.