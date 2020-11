Diocesi: Padova, domani terzo incontro del Centro universitario. Il teologo Giorgio Bonaccorso su “Il corpo di Dio”

Terzo appuntamento domani, martedì 1 dicembre, alle 18.15, con gli incontri culturali del martedì, organizzati dal Centro universitario di Padova, orientati a far interagire la sapienza biblica con le domande e le attese del nostro tempo. A tema del percorso proposto quest’anno c’è il corpo.

In questo terzo incontro il teologo, monaco benedettino del monastero di Santa Giustina, Giorgio Bonaccorso, affronterà il tema “Il corpo di Dio”. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta Facebook, sul profilo del Centro universitario.