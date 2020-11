Ambiente: Commissione Ue, emissioni gas a effetto serra in calo del 3,7% nel 2019

Le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 3,7% nel 2019 nell’Ue, mentre il Pil è cresciuto dell’1,5%. Rispetto al 1990 le emissioni sono diminuite del 24%. Il dato è contenuto nella relazione annuale sui progressi nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, adottata dalla Commissione oggi. “L’Ue dimostra che è possibile ridurre le emissioni e far crescere l’economia”, ha commentato Frans Timmermans, commissario per il Green Deal europeo. Occorre però “moltiplicare gli sforzi in tutti i settori dell’economia per raggiungere l’obiettivo comune della neutralità climatica entro il 2050”, ha aggiunto Timmermans, sollecitando a cogliere “le opportunità della ripresa per rilanciare l’economia in modo più verde e resiliente per creare un futuro sano e sostenibile per tutti”. La relazione mostra come siano le emissioni coperte dal sistema di scambio di quote di emissione (Eu Ets) ad essere calate di più (-9,1% rispetto al 2018) grazie alle trasformazioni nel settore dell’energia elettrica, là dove il carbone è stato sostituito con fonti rinnovabili e gas per la produzione di energia elettrica. In ambito industriale il cale è stato di quasi il 2%, mentre nel trasporto aereo si è registrato un aumento dell’1% rispetto al 2018. I proventi delle aste del sistema di scambio nel 2019 hanno superato i 14,1 miliardi di euro; il 77% sarà destinato a scopi climatici ed energetici.