Lotta all’Aids: Caritas Bolzano, “non lasciamoci contagiare dal virus dell’indifferenza”

“Di Aids non si muore più come una volta, ma il virus dell’indifferenza e dell’ignoranza può nuocere alle condizioni di vita degli ammalati ancora di più”. Lo dice Danilo Tucconi, responsabile di area della Caritas di Bolzano-Bressanone, in occasione della Giornata della lotta contro l’Aids, che si celebra domani, martedì 1° dicembre, in tutto il mondo. “In un momento storico in cui i riflettori sono puntati su un altro virus, altrettanto devastante, la Caritas altoatesina coglie l’occasione per riaffermare il suo impegno concreto – aggiunge in una nota – affinché le persone colpite da Hiv e Aids non rimangano sole e abbandonate a se stesse, ancora di più in un periodo in cui la distanza sociale è diventata prassi del vivere quotidiano”.

In Alto Adige la Caritas gestisce due servizi, Iris e Casa Emmaus, che assistono e accompagnano le persone con Aids e sieropositive. Nella casa sono accolte 14 persone sieropositive o malate d’Aids. Gli ospiti della struttura possono contare non solo sull’assistenza medico-sanitaria e psicologica necessaria ma anche su un accompagnamento educativo con attività strutturate per il tempo libero. “La buona notizia, oggi, è che il virus dell’Hiv e la malattia si può controllare, assicurando ai pazienti una qualità di vita molto alta e riducendo la carica virale fino ad azzerarne, quasi, il rischio di contagio. La cattiva notizia è che tutto ciò ha generato nell’opinione pubblica la percezione che il problema sia risolto. Niente di più sbagliato: ogni anno circa 4mila persone in Italia e una ventina in Alto Adige scoprono infatti di essersi infettate”.

Il servizio Iris della Caritas ha assicurato 600 visite domiciliari e nel reparto Malattie infettive di Bolzano, nel 2019, da parte dai volontari e dal team del servizio, che ha fornito anche oltre 390 consulenze individuali. “Senza il contributo che servizi come Iris e Casa Emmaus offrono a chi è stato colpito da Hiv e Aids, tante persone sarebbero completamente sole”, sottolinea il direttore della Caritas, Paolo Valente.