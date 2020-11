Coronavirus Covid-19: Altems Univ. Cattolica – London School of Economics – World Economic Forum, partnership per analisi resilienza sistemi sanitari in pandemia

“I sistemi sanitari, ancora basati su tecnologie del passato e non sempre pronti ad affrontare la pandemia, hanno bisogno di essere ripensati ed è ora il tempo di passare all’azione”. Così Alistair McGuire, Professor in Health Economics and Head of Department Health Policy della London School of Economics, presentando oggi il progetto di “Partnership for Global Health System Resilience and Sustainability” nel webinar “Resilienza e sostenibilità ai tempi del Covid-19” promosso dall’Alta scuola in economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica.

“Obiettivo principale di questa nuova partnership è rafforzare la sostenibilità dei sistemi sanitari, affinché rispondano davvero ai bisogni delle persone e lo facciano con resilienza, cioè prevenendo, rispondendo prontamente e risollevando i sistemi dalle crisi – ha continuato McGuire –. Ciò sarà possibile creando conoscenza, rafforzando il consenso fra gli esperti, contribuendo alle decisioni dei policy makers, incoraggiando la collaborazione fra il settore pubblico e quello privato”.

L’Altems è stata coinvolta nella partnership “for Global Health System Resilience and Sustainability (Phssr)’’, coordinata dalla London School of Economics e che vede anche la partecipazione dell’azienda AstraZeneca e del World Economic Forum. L’incontro è stato aperto da Americo Cicchetti, direttore Altems con la presentazione dell’offerta formativa dell’Alta scuola. “Non sempre i sistemi sanitari hanno costruito occasioni di dialogo, includendo anche partner privati: per questo la partnership è per noi una grande opportunità di confronto costruttivo e indipendente”, ha detto Francesca Patarnello, vicepresidente Market Access & Government Affairs dell’azienda Astra Zeneca che collabora al progetto di partnership.