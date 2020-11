Turchia: delegazione della Santa Sede al Fanar per la Festa di Sant’Andrea. Ieri incontro con il Patriarca Bartolomeo

Una delegazione ufficiale della Santa Sede è in visita al Patriarcato ecumenico per partecipare alla Festa di Sant’Andrea apostolo, fondatore della Chiesa di Costantinopoli, nell’ambito dei tradizionali scambi di visita in occasione delle feste di San Pietro e Paolo a Roma e Sant’Andrea al Fanar. Nella delegazione pontificia – guidata dal card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani – sono presenti anche mons. Brian Farrell, segretario del dicastero vaticano, e padre Andrea Palmieri, sottosegretario. La delegazione è stata ricevuta ieri dal patriarca ecumenico Bartolomeo. “All’incontro – si legge in una nota diffusa dal Patriarcato ecumenico –, che si è svolto in un clima cordiale, ha partecipato anche l’archimandrita Agathangelos Siskos, archivista del Patriarcato ecumenico e segretario del Comitato sinodale per il dialogo con la Chiesa cattolica romana”. Sempre dall’ufficio stampa del Patriarcato ecumenico, si apprende che ieri il Patriarca Bartolomeo ha partecipato ad un incontro, presso il Palazzo Dolmabahçe, con il ministro della Giustizia della Repubblica di Turchia, Abdulhamit Gül, il rappresentante della Presidenza turca, ambasciatore İbrahim Kalın, e con i capi e rappresentanti delle comunità religiose non musulmane. “Durante l’incontro – si legge nella nota – sono stati scambiati punti di vista su questioni riguardanti le minoranze religiose del Paese”.