Adozioni internazionali: Griffini (Aibi), “incentivarle come risposta alla denatalità. Con un bonus da 10mila euro avremmo 10mila bambini in più ogni anno”

“Il rilancio dell’adozione internazionale è fondamentale per il sistema Paese, soprattutto in questi tempi cupi caratterizzati da una situazione di inverno demografico, che ha portato la popolazione italiana sotto la ‘soglia psicologica’ dei 60 milioni”. Ne è pienamente convinto il presidente di Aibi-Amici dei Bambini, Marco Griffini che, proprio per questo, ha riproposto un suo storico cavallo di battaglia: quello del bonus da 10mila euro per ogni coppia che decida di intraprendere l’iter adottivo internazionale. Griffini rammenta il problema delle coppie che non possono avere figli: “Ricordiamo che coppie sposate in Italia sono cinque milioni e 500mila e ogni anno aumentano sempre di più. Con un bonus da 10mila euro per ogni adozione internazionale, riusciremmo, nel giro di tre anni, a portare le adozioni a quota 10mila bambini all’anno dai neppure mille attuali. Fantascienza? No, se ricordiamo che fino al 2011 se ne adottavano, annualmente, quattromila e senza bonus”.

“Le coppie – ha proseguito Griffini – vogliono adottare. Le richieste che ci arrivano sono sempre di più , lo vediamo dalle richieste che pervengono alle nostre sedi territoriali. Richieste che, durante la pandemia, non sono diminuite. Anzi. Queste persone hanno, però, bisogno di credere che lo Stato, in tutte le sue articolazioni (servizi sociali locali, tribunali dei minorenni soprattutto e Governo) sostenga questo loro desiderio di accoglienza”.

C’è inoltre, ha concluso il presidente di Aibi, un discorso di natura economica e sociale: “Con il bonus da 10mila euro proposto da noi, in base a rilievi dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori del 2018, stimiamo che 10mila adozioni annue costerebbero allo Stato 100 milioni di euro, ma porterebbero maggiori investimenti da parte delle famiglie adottive per circa un miliardo di euro. Il saldo positivo per il Paese sarebbe di 900mila euro!”.