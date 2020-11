Nuovi cardinali: il card. Semeraro in preghiera sulla tomba di san Paolo VI nelle Grotte vaticane

In preghiera sulla tomba di san Paolo VI nelle Grotte vaticane. Questo il primo gesto del neo cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei santi, all’indomani del Concistoro nel quale Papa Francesco lo ha creato cardinale consegnandogli berretta cardinalizia e anello e assegnandogli il titolo. A lui il Papa ha poi detto affettuosamente: “Comportati bene”.

Semeraro conobbe l’allora cardinale Bergoglio venti anni fa, quando collaborarono nel Sinodo dei vescovi del 2001 voluto da san Giovanni Paolo II. Un rapporto tra i due che si è intensificato nel tempo, in occasione di diverse concelebrazioni nella diocesi di Albano. Un mese dopo la sua elezione, Papa Francesco ha nominato Semeraro segretario del Consiglio di cardinali che lo aiuta nella riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa. Il card. Semeraro da sempre considera san Paolo VI un maestro di fede al quale ispirarsi e da invocare come ha fatto all’inizio di questo nuovo ministero all’interno della Chiesa. Al termine della preghiera sulla tomba del Papa Santo, il neo cardinale, ieri, ha poi concelebrato con Papa Francesco e gli altri porporati la messa della prima domenica di Avvento all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.