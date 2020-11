Diocesi: Arezzo, oggi l’inaugurazione del nuovo dormitorio cittadino

Sarà inaugurato oggi, lunedì 30 novembre, alle 12, nei locali della Caritas di Arezzo, in via Fonte Veneziana, il nuovo dormitorio cittadino, nell’ambito di un progetto di accoglienza in risposta all’emergenza freddo. Lo hanno fortemente voluto il vescovo Riccardo Fontana e il sindaco Alessandro Ghinelli, che intende “superare il vecchio concetto di dormitorio invernale, non sempre rispondente appieno al rispetto della dignità della persona, per una vita degna di essere vissuta”. Presenti all’inaugurazione il vescovo, il sindaco, il vicesindaco Lucia Tanti e il direttore della Caritas diocesana, mons. Giuliano Francioli. L’inaugurazione e l’accesso ai locali avverrà nel rispetto delle norme sanitarie previste per l’emergenza Covid.