Coronavirus Covid-19: Fondazione Zancan e Acri, “valutare i risultati degli interventi sociali durante e dopo la pandemia”

La sfida della valutazione dei risultati degli interventi sociali, educativi, sanitari. È questo il focus della conferenza che si svolgerà da domani al 3 dicembre, organizzata dalla Fondazione Emanuela Zancan, dall’associazione internazionale IaOBERfcs e da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio).

“Le sfide della valutazione dei risultati nei servizi alle persone e alle famiglie” è il titolo della conferenza, realizzata on line e distribuita su tre giorni per consentire la partecipazione di relatori da 4 continenti, come Australia, Nord America, Asia, Europa, Melbourne, Hong Kong, Gerusalemme.

“Sarà un’occasione preziosa per condividere esperienze e soluzioni messe in atto da servizi pubblici, no profit, mondo accademico, realtà filantropiche – sottolinea il presidente della Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato -. La sfida della valutazione è globale e lo scambio di esperienze, metodi e soluzioni è una necessità e un’opportunità preziosa specialmente in un momento storico come questo, in cui le fragilità e le disuguaglianze sono aumentate ovunque. In questo scenario è ancora più indispensabile che le politiche messe in atto nel sociale siano efficaci, sostenibili e ad elevato impatto umano. Per questo la valutazione di efficacia è una scelta obbligata e prioritaria e va promossa e sostenuta a tutti i livelli di responsabilità”.