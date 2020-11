Montecarlo: per Natale si aumenterà il numero delle messe perché tutti “trovino un luogo di culto per celebrare nella gioia la nascita del Salvatore”

Il Principato di Monaco non segue le regole francesi per le messe e oggi una nota della arcidiocesi monegasca dice che “in occasione della solennità della nascita del Signore e nel quadro della crisi sanitaria, la diocesi e i sacerdoti di Monaco propongono di aumentare il numero di messe, celebrate la sera, la notte o il giorno di Natale”. La proposta è stata sottoposta e approvata dalle “autorità governative”, precisa la nota. “Si attira l’attenzione dei fedeli sulla necessità di limitare il numero di partecipanti in ogni chiesa, in funzione delle regole sanitarie in vigore in questi ultimi mesi e sul fatto che tutte le messe quest’anno finiranno entro la mezzanotte”. Nel caso in cui dovessero presentarsi alla messa un numero di fedeli superiore ai posti disponibili, spiega la comunicazione, “sarà proposto di andare in un’altra chiesa del Principato”, secondo gli orari più vicini. Considerando il numero di celebrazioni che saranno proposte, “ciascuno dovrebbe riuscire a trovare un luogo di culto per celebrare nella gioia la nascita del Salvatore”.