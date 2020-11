Iraq: card. Sako riceve il ministro della Cultura, Hassan Nazim. “Dialogo e convivenza per preservare l’identità irachena”

Incontro ieri pomeriggio a Baghdad, presso la sede del Patriarcato caldeo, tra il patriarca card. Louis Raphael Sako e il ministro della Cultura iracheno, Hassan Nazim. Secondo quanto riferisce lo stesso Patriarcato caldeo, il cardinale ha lodato gli sforzi del ministro e del suo staff nella promozione del dialogo per consolidare la convivenza e preservare la comune eredità irachena. Mar Sako ha espresso anche la sua soddisfazione per l’impegno del ministro nel Comitato per il dialogo religioso. Da parte sua il ministro ha sottolineato l’importanza delle diverse componenti del Paese che sono parte di quel mosaico che è l’identità irachena. Nazim ha anche ribadito che per il futuro c’è molta speranza anche se la strada per la ripresa dell’Iraq è ancora lunga. Per questo motivo ha definito necessari gli sforzi di tutti soprattutto delle autorità religiose.