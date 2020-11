Incontro di Taizé: slitta di un anno l’appuntamento di fine anno a Torino. La comunità propone “una nuova forma” online, individuale e per gruppi

Doveva svolgersi quest’anno a Torino ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’incontro europeo dei giovani di Taizé è stato rinviato di un anno e si svolgerà da martedì 28 dicembre 2021 a sabato 1° gennaio 2022. Ma Taizé – fa sapere la comunità – non rinuncerà quest’anno all’incontro e propone di vivere ugualmente “questa esperienza di comunione e condivisione” nel “contesto attuale della pandemia” e “in una nuova forma”. “Anche senza poter vivere come di consueto una tappa del pellegrinaggio di fiducia, a Taizé – scrivono i frère sul loro sito – siamo lieti di offrire un incontro europeo dal 27 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, al quale possono partecipare giovani di tutti i continenti”. La proposta ha come punto di riferimento la piattaforma online che Taizè diffonderà all’inizio di dicembre, mettendo a disposizione i testi biblici e le domande per i gruppi di condivisione, e anche il messaggio di fr. Alois per il 2021. L’incontro può pertanto articolarsi in due modi diversi. Il primo è quello di partecipare all’incontro organizzando iniziative locali, nelle diverse città, coinvolgendo la pastorale giovanile delle diocesi o i gruppi parrocchiali, scegliendosi un posto dove trascorrere i cinque giorni insieme, o incontrarsi durante il giorno rimanendo a casa, o incontrarsi per un solo giorno. “Sarebbe importante che chi decide di animare un incontro locale di questo tipo, al livello diocesano, parrocchiale o altro – scrivono i frère –, ci comunichi questa informazione, scrivendo a incontri@taize.fr affinché possiamo informare altri della stessa zona, mettendo una lista sul sito”. L’altra opzione è quella di partecipare online individualmente. “Per coloro che non possono prendere parte all’incontro insieme ad altri, è possibile partecipare all’incontro individualmente. Il programma online includerà i seguenti elementi: preghiere comuni, riflessione sulla Bibbia, condivisione online con altri giovani, workshop”.