Occupazione: “Un lavoro per tutti. Costruiamo insieme l’Europa del domani”, europarlamentari rispondono a sollecitazioni dei giovani

“Un lavoro per tutti” è un documento che trentasei associazioni giovanili, coordinate dai Giovani delle Acli di Milano, hanno inviato ai parlamentari europei italiani il 13 novembre. “Next Generation Eu”, si legge nel testo, “non potrà giustificare il proprio appellativo se non si mobiliteranno risorse imponenti anche a favore della vera ‘Next Generation’, che per l’appunto siamo noi giovani. Solo così potremo assistere ad una ripartenza realmente efficace”. Il dato di partenza è che se già la disoccupazione giovanile era una fragilità europea, con la crisi Covid si è acuita. E i giovani chiedono all’Europa “soluzioni immediate, atte a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a condizioni dignitose, garantendone il futuro, da cui dipenderà quello della nostra società”. Alcuni europarlamentari si sono resi disponibili per discuterne e lo faranno nell’evento promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, che sarà fruibile in streaming sulla pagina Facebook del Parlamento europeo in Italia oggi, lunedì 30 novembre, a partire dalle 18.30. Al dibattito – intitolato “Un lavoro per tutti. Costruiamo insieme l’Europa del domani” – interverranno il vicepresidente Fabio Massimo Castaldo e i parlamentari Brando Benifei, Massimiliano Salini, Patrizia Toia e Isabella Tovaglieri, il capo addetto stampa del Parlamento europeo in Italia, Maurizio Molinari. A moderare Simone Romagnoli, dei Giovani delle Acli Milano.