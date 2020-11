Diocesi: Caritas Civitavecchia, sostegno alimentare a famiglie in difficoltà grazie a fondi 8xmille

È partito lo scorso fine settimana un progetto di raccolta e distribuzione di alimenti di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica di Tarquinia (Vt), promosso dalla Caritas diocesana di Civitavecchia-Tarquinia, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune e la onlus World Medical Aid. L’iniziativa, che procederà intanto per tutto il tempo di Avvento e coinvolgerà i nuclei segnalati dal Comune, è stata resa possibile grazie a un finanziamento ricevuto dalla Caritas diocesana dalla Conferenza episcopale italiana con fondi 8xmille. “Il bisogno alimentare è solo uno degli aspetti della crisi che stiamo vivendo – afferma Enzo Ferraccioli, direttore della Caritas diocesana di Civitavecchia –. Nei centri di ascolto delle parrocchie incontriamo solitudini, paure e senso di smarrimento. Dare un pacco alimentare per noi è come stabilire una prima relazione, un incontro che cerchiamo di approfondire con l’ascolto e la vicinanza, affinché nessuno viva da solo questi momenti drammatici mesi”. I pacchi alimentari, contenenti pasta, pomodoro, biscotti, olio, zucchero, farina, sale, tonno, latte a lunga conservazione e legumi in scatola, vengono preparati e distribuiti nella sede di World Medical Aid. Iniziative analoghe di solidarietà alimentare sono state avviate dalla Caritas o in preparazione anche a Civitavecchia e Montalto di Castro, sempre con una scelta operativa di collaborazione con altre realtà del territorio: parrocchie, amministrazioni comunali e organizzazioni di volontariato.