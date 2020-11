Papa Francesco: Bruni, l’8 dicembre non sarà a piazza di Spagna, “atto di devozione privato”

“Il prossimo 8 dicembre il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo”. È quanto comunica ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “La scelta di non recarsi nel pomeriggio in piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata – spiega il portavoce vaticano – è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti”.