Honduras: alunni salesiani aiutano oltre mille vittime dell’uragano Eta

Gli studenti del corso 2021 dell’Istituto Salesiano “San Miguel” hanno dato vita ad una raccolta fondi per sostenere le persone colpite dal passaggio dell’uragano Eta. Con la raccolta, avvenuta nel rispetto dei protocolli di sicurezza, riferisce l’agenzia salesiana Ans, sono state aiutate oltre 1.000 persone dei dipartimenti “Francisco Morazán” e “Cortés”, con cibo, articoli per l’igiene personale, vestiti, scarpe, lenzuola, copriletti, materassini e attrezzature di bio-sicurezza. La raccolta è avvenuta anche grazie al sostegno dell’Associazione delle ex allieve dell’Istituto salesiano “María Auxiliadora”, dell’Associazione “Mis Manos son tus Manos”, degli alunni ed ex allievi dell’Istituto “San Miguel” e con l’appoggio del direttore dell’opera don Horacio Macal e della comunità salesiana.