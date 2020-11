Coronavirus Covid-19: Neos Kosmos, oggi webinar su “Accogliere lo stress” rivolto a operatori sociali

“Accogliere lo stress” è il titolo del webinar introduttivo “sulle fatiche ai tempi del Covid” promosso dall’associazione di promozione sociale “Neos Kosmos” e rivolto proprio agli operatori sociali impegnati ad aiutare le persone più vulnerabili. Il primo incontro sperimentale è fissato per oggi, 30 novembre (ore 18.30), e vedrà la partecipazione di Beppe Pedron, “coach” con formazione in filosofia orientale, dinamiche interculturali, psicologia, interventi umanitari e coaching emotivo. Pedron da anni è impegnato nella gestione di progetti sociali di emergenza e sviluppo principalmente in Asia e nel monitoraggio e gestione dello stress (individuale, da lavoro, interculturale) dei team di lavoro negli operatori del sociale. “In questo momento veramente drammatico, in cui non è possibile incontrarsi di persona – spiega al Sir Danilo Feliciangeli, responsabile della Neos Kosmos – abbiamo pensato che essere vicini a chi aiuta gli altri è modo migliore per dare il nostro piccolo contributo a rialzarci da questa situazione. Troppo spesso i volontari e gli operatori impegnati nel sociale vengono sottoposti a livelli di stress eccesivi, che alla lunga possono portare a conseguenze serie, anche per le stesse organizzazioni. Per questo è necessario un sostegno specifico, per dare maggiori strumenti a chi, anche in questo momento, è in prima linea e rischia personalmente per assistere chi ha più bisogno”. All’incontro di oggi ne seguirà un secondo, il 15 dicembre alle 21. In seguito a queste prime due sessioni la Neos Kosmos Aps deciderà come impostare la seconda fase, a partire dal mese di gennaio. Per partecipare gratuitamente agli incontri o per informazioni aggiuntive contattare la segreteria organizzativa, alla seguente email: info@neoskosmos.it.