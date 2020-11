Diocesi: Genova, l’arcivescovo Tasca celebra una messa per la Caritas. Cercasi nuovi volontari

Una messa per tutte le realtà da sempre impegnate nel campo della povertà a Genova. Una messa per rinnovare comunitariamente il proprio impegno di servizio. La celebrerà l’arcivescovo, mons. Marco Tasca, con i volontari e le volontarie della Caritas nella serata di oggi, lunedì 30 novembre, alle 18.30, nella chiesa di San Siro (Centro). Si potrà partecipare anche in streaming sul canale YouTube del Cittadino.

Molte sono le esigenze cui fare fonte in città, tra queste due priorità: l’inverno in arrivo e le difficoltà economiche che giungono a rendere più problematico il reperimento di cibo. “La sfida è grande, il tempo si è fatto breve, ci scusiamo per il poco preavviso, ma cerchiamo di rispondere ad una sollecitazione dello Spirito”, si legge in una nota Caritas che cerca volontari per la “Mensa di Città” a Casa della Giovane. Il Comune di Genova si è già offerto per “un aiuto grande e concreto”. Si rinnova, inoltre, l’offerta per l’accoglienza notturna dell’Emergenza freddo. Anche in questo caso servono volontari: parrocchie, aggregazioni laicali e movimenti sono invitati a farsi eco di questa “chiamata”.