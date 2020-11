Spiritualità: Rns, il 12 e 13 dicembre la XLIV Conferenza nazionale animatori nel segno dell’enciclica “Fratelli tutti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“In questo tempo così faticoso e instabile, in cui le limitazioni anti contagio da coronavirus rendono ogni attività relazionale indubbiamente complessa, il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns) intende promuovere, con ancor più convinzione, la carità fraterna, spirituale e materiale, come vero ‘patto di stabilità’, generatore di pace e di giustizia sociale”. Lo afferma in una nota Rns, presentando la Conferenza nazionale animatori, che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 dicembre, in diretta su piattaforma online, sul tema generale tratto dal verso biblico: “E voi siete tutti miei fratelli” (Mt 23, 8). “La carità fraterna, nelle sue concrete espressioni di prossimità e nelle molteplici realizzazioni – si legge nella nota -, ha sempre rappresentato un cardine fondamentale nelle proiezioni pastorali e comunitarie del RnS, sin dalle sue origini. Un percorso iniziato con il 3° documento teologico pastorale di Malines, ‘Il Rinnovamento nello Spirito e il servizio dell’uom’” (1979), scritto dal card. Leo J. Suenens e dal vescovo delle favelas dom Helder Camara, e che oggi approda a nuovi esiti con l’enciclica sociale di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Ed è proprio la recentissima enciclica, in particolare il motto ‘Nessuno si salva da solo’, a fare da sfondo alla Conferenza”. “Osiamo definire ‘programmatica’ la XLIV Conferenza nazionale animatori 2020 – dichiara Salvatore Martinez, presidente del RnS – perché segnerà una forte discontinuità per tutto il RnS. Porremo in modo ancora più evidente la carità fraterna come ‘misura’ del dono dello Spirito, che ci accomuna e ci raduna in Cenacoli, Gruppi e Comunità. Sarà una Conferenza ‘profetica’ nella corrispondenza dinamica all’ascolto dello Spirito, che ci sta spingendo a uscire fuori da noi stessi, fuori dal Cenacolo, fuori dai nostri schemi, fuori dalle nostre sicurezze. Lo Spirito Santo ci fa guardare lontano, ci spinge a inaugurare una nuova stagione di carità fraterna, spirituale e materiale, che segni un nuovo passo oltre il lockdown”.

https://www.dropbox.com/s/npmy6swllwxrw2o/Intervista%20Salvatore%20Martinez%20Sir%2026.11.2020%20OK.mp4?dl=0