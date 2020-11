Sanità in Calabria: Conte, “Guido Longo nuovo commissario”

“Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. Lo ha annunciato poco fa il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato sul proprio profilo.

