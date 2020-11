Celebrazioni del Natale: Cei, “riti natalizi in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme”. “Valida collaborazione” con le Istituzioni

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Conferenza episcopale italiana avrà modo nei suoi organismi istituzionali di monitorare la situazione epidemiologica e confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme, come finora avvenuto”. Lo precisa il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, in merito alle prossime Celebrazioni del Natale. Si tratta di “un segno prezioso di prossimità verso tutto il Popolo di Dio” ricordato anche nel recente “Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia”, approvato dal Consiglio episcopale permanente. “È desiderio della Conferenza episcopale italiana continuare la valida collaborazione, in ascolto reciproco, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni e il Comitato tecnico-scientifico”, conclude Corrado.