Coronavirus Covid-19: diocesi Spoleto-Norcia, mons. Boccardo negativo al tampone. Oggi rientro a casa

“L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, è risultato negativo al tampone per la ricerca del Covid-19 ed ha superato il focolaio di polmonite bilaterale interstiziale”. Lo riferisce l’ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi in una nota che annuncia per oggi il ritorno a casa del presule “nella residenza episcopale di Spoleto, in buone condizioni di salute”. Mons. Boccardo “dovrà naturalmente osservare un congruo periodo di convalescenza”. Da parte sua l’arcivescovo “ringrazia i medici e il personale sanitario che lo hanno assistito e tutti coloro, innumerevoli, che gli hanno assicurato in queste settimane vicinanza, amicizia e preghiera, facendogli esperimentare l’unità e l’affetto della famiglia diocesana di Spoleto-Norcia. Accompagna con il pensiero e l’intercessione quanti – malati, famigliari ed operatori sanitari – stanno affrontando quotidianamente la lotta contro il virus”.