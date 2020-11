Polonia: “Il Vangelo con sfizio”, video su YouTube per aiutare i più piccoli a vivere la messa

“Il Vangelo con sfizio” è la nuova serie di filmati accessibili su YouTube, e dedicati ai più piccoli. Il programma, ideato dal Dipartimento per la catechesi della curia metropolitana di Cracovia, si prefigge come obiettivo di incuriosire i bambini e aiutarli a partecipare alla liturgia domenicale trasmessa in Tv, e di norma dedicata agli adulti. “Volevamo che le nostre trasmissioni aiutassero i bambini a prepararsi e a comprendere meglio la Parola proclamata ogni domenica”, spiegano don Mateusz Wójcik e Paulina Szostak-Machnica, autori del programma, in rete ogni giovedì. Ogni puntata si compone di quattro parti: lettura del Vangelo, commento preparato da don Wojcik, workshop e compito individuale. I workshop e i compiti, intesi come coinvolgimento creativo dei bambini che devono preparare un disegno, un acquarello o altro a tema, “mirano a stimolare l’immaginazione a visualizzare le scene dei Vangeli”, spiega Paulina che da mamma afferma che “i bambini ricordano meglio i contenuti quando riescono a visualizzarli”. “Abbiamo già ricevuto dei feedback da molti catechisti che per far conoscere e capire meglio le Sacre Scritture vorrebbero incoraggiare i loro allievi a seguire il nostro programma”, aggiunge.