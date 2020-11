Festival della migrazione: card. Zuppi (Bologna), “uscire dalla logica dell’emergenza”

“Sulla migrazione dobbiamo uscire dall’idea che siamo sempre in emergenza. Ci dovremmo vergognare a dire che è un’emergenza! Non ci sono soluzioni magiche ma occorre fare tesoro della storia: quante occasioni perdute, quanti discorsi a vuoto, quanti opportunismi tattici, quanta poca visione per il futuro”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, intervenendo online al Festival della migrazione in svolgimento a Modena. “Dobbiamo uscire dalla cronaca e guardare i fenomeni nella loro complessità. Dobbiamo accogliere – puntualizza il cardinale – ma anche fare di questo atteggiamento una visione che spiega ed entra nel merito, che è seria e che fa cultura”.

Commentando la recente enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, il card. Zuppi ha aggiunto: “La pandemia è un motivo in più per incoraggiare alla fraternità universale. Di pandemie in realtà ce ne sono tante: guerre, ambiente malato, fame, malattie, ingiustizie. E la fratellanza è decisiva. Se roviniamo l’unica casa comune come facciamo a vivere insieme?”. Il cardinale ha poi proseguito un pensiero dedicato alla politica e uno alla comunità cristiana: “Il Papa parla dell’amore politico e ci dice qual è il fine e quale la grandezza della politica. Non si tratta di utopia, ma del desiderio di una politica alta, senza la quale è difficile gestire il bene comune e trovare soluzioni per tutti. Sulla comunità cristiana vi dico: cominciamo da noi a vivere la fratellanza. Risolveremo i problemi interni guardando quello di cui il mondo ha bisogno. Solo così potremo superare le divisioni anche dentro le nostre comunità”.

Al Festival è stato poi presentato il Rim Junior, il racconto italiani nel mondo dedicato a ragazze e ragazzi. Pubblicato dalla Fondazione Migrantes, torna a raccontare l’emigrazione italiana questa volta attraverso la storia dei pregiudizi e delle discriminazioni di cui sono stati vittime i nostri connazionali.