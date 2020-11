Papa Francesco: Bruni, appello “perché cessino le violenze” in Etiopia

“Un appello perché cessino le violenze, sia salvaguardata la vita, in particolare dei civili, e le popolazioni possano ritrovare la pace”. A rivolgerlo a favore dell’Etiopia è il Papa. “Il Santo Padre – dichiara il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – segue le notizie che giungono dall’Etiopia, dove da alcune settimane è in corso uno scontro militare, che interessa la Regione del Tigray e le zone circostanti. A causa delle violenze, centinaia di civili sono morti e decine di migliaia di persone sono costrette a fuggire dalle proprie case verso il Sudan”. Durante l’Angelus dello scorso 8 novembre – ricorda il portavoce vaticano – Papa Francesco, riferendosi al conflitto in corso in Etiopia, aveva detto: “Mentre esorto a respingere la tentazione dello scontro armato, invito tutti alla preghiera e al rispetto fraterno, al dialogo e alla ricomposizione pacifica delle discordie”. “Gli scontri, che si sono intensificati di giorno in giorno, stanno già provocando una grave situazione umanitaria”, prosegue Bruni: “Il Santo Padre, nell’invitare alla preghiera per questo Paese, rivolge alle parti in conflitto un appello perché cessino le violenze, sia salvaguardata la vita, in particolare dei civili, e le popolazioni possano ritrovare la pace”.