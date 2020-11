Infrastrutture: Cartello Sociale Agrigento, “riapertura della Galleria Spinasanta tassello di un percorso virtuoso”

“La riapertura della Galleria Spinasanta rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge agli interventi già fatti e a quelli da realizzare nell’ambito di un percorso virtuoso per migliorare la viabilità del territorio”. Lo scrive il Cartello Sociale di Agrigento in una nota sulla riapertura della galleria e sulla viabilità del territorio. “La ritrovata agibilità della Galleria Spinasanta ricuce una ferita che tanti problemi ha determinato, in questo periodo di chiusura, al traffico locale. Ma il lavoro da fare è ancora lungo e impegnativo”.

In programma alcuni incontri con il viceministro Giancarlo Cancelleri, in questi giorni in Sicilia, e ulteriori sopralluoghi sulle strade statali 640 e 121. Dopo la riapertura del nuovo viadotto Salso e dello svincolo innesto A19-Caltanissetta inaugurato martedì scorso, l’incontro tecnico tenuto presso la prefettura di Agrigento, tramite conference call, con Anas e i sindaci interessati si è incentrato sul collegamento viario Castelvetrano-Gela. “Un’opera di fondamentale importanza dal respiro strategico e di cui esiste già uno studio di fattibilità, per fare uscire dall’isolamento una vasta area dell’isola che tocca le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, tuttora priva di strade degne del terzo millennio”. Previsto un sopralluogo anche sulla statale 121 che collega Agrigento al capoluogo siciliano per l’apertura di nuovi tratti in territorio Palermitano.