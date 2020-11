Diocesi: Bologna, il 28 novembre un incontro “on line” sulla pastorale degli anziani

Il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, parteciperà sabato 28 novembre alle ore 9.30, all’incontro on line proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale degli anziani, sul tema: “Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” (Salmo 89,12). Al dialogo, introdotto dal vicario episcopale per il laicato, la famiglia e il lavoro, don Davide Baraldi, interverranno Enzo Bianchi (“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio”) ed Eugenio Borgna (“La passione della speranza”). Seguiranno testimonianze di alcuni giovani impegnati al servizio di poveri e anziani, cui seguirà l’intervento di don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità. “Non abbiamo semplicemente giorni a disposizione nella nostra vita – afferma don Ruggiano – noi stessi siamo tempo e la Scrittura, nella sua antica sapienza, ci invita a saper misurare il tempo che siamo. Respiriamo una cultura che vuole illuderci sul presunto potere che pensiamo di avere sull’esistenza, mentre ci avviciniamo all’età in cui percepiamo l’allentarsi delle forze e, a piccoli passi, ci orientiamo alla fine della vita sperimentando uno stato di non-potere”. L’incontro – informa la diocesi – sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.