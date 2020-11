Immigrazione: Caritas Catania, la provincia etnea resta la prima in Sicilia per numero di stranieri residenti

Nel corso del 2019, risultano registrati poco più di 200mila stranieri residenti in Sicilia. Sono 18.410 i titolari di imprese nati in un Paese extra-Ue, dato che risulta in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2018. Il loro tasso di natalità è pari al 10,7 per mille degli abitanti contro il 7,7 della media complessiva siciliana. Ecco i numeri che arrivano da un’elaborazione della Caritas diocesana di Catania sulla base del XXIX Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes “Conoscere per comprendere” e dei dati Istat.

La provincia di Catania si conferma la prima siciliana per numero di stranieri residenti che, nel corso del 2019, sono stati 37.740, in lievissima crescita (149) rispetto all’anno precedente, rappresentando il 3,4% della popolazione dell’intera area metropolitana (1,1 milioni) e un quinto del totale siciliano. Circa il 40% della popolazione straniera dell’area metropolitana si trova nel comune di Catania (14.600), il 4,7% dell’intera popolazione residente in città. Un quinto degli stranieri residenti nella città di Catania proviene dallo Sri Lanka. I singalesi costituiscono, anche nel 2019, la fetta più numerosa della popolazione straniera, toccando quota 2.579. Distanziati di pochissimo ci sono 2.337 romeni.

Nell’Isola, per l’anno 2018, ultimo dato reso disponibile dall’Istat, sono stati 2.712 ad aver acquisito la cittadinanza italiana. La provenienza più diffusa è stata quella brasiliana con 465 nuovi cittadini italiani, seguiti dalla Tunisia (345), dal Marocco (316) e dall’Albania (200). Disparate le modalità di acquisizione, sebbene le più diffuse restino il matrimonio (751) e la residenza (592). Con dati aggiornati a tutto il 2019, sono 117.709 i permessi di soggiorno presenti in Sicilia, tra questi la quota più elevata spetta all’area etnea, dove se ne registrano un quinto del totale (20,27% per un valore assoluto pari a 23.871).