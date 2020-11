Istat: a ottobre su i prezzi alla produzione dell’industria (+0,6%) e delle costruzioni (+0,2%). Per quelli dei servizi +0,1% nel terzo trimestre

A ottobre 2020 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dello 0,6% su base mensile e diminuiscono del 2,5% su base annua. Lo rende noto oggi l’Istat diffondendo i dati su “Prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi” a ottobre 2020 e per il terzo trimestre 2020.

Stando ai dati diffusi, mercato interno i prezzi segnano un rialzo congiunturale dello 0,9% e una flessione tendenziale del 2,9%, in attenuazione rispetto a settembre 2020 (-3,8%). Al netto dell’energia, i prezzi aumentano dello 0,1% su base sia mensile sia annua. Sul mercato estero i prezzi non variano su base mensile (+0,1% per l’area euro, -0,2% per l’area non euro) e registrano un calo tendenziale meno ampio (-1,1%; -0,7% per l’area euro, -1,5% per l’area non euro).

Nel trimestre agosto-ottobre 2020, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dell’1,2%, per effetto dell’aumento dei prezzi sul mercato interno (+1,7%), mentre sul mercato estero i prezzi sono in lieve calo (-0,2%).

A ottobre i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,4% in termini congiunturali e dell’1,2% in termini tendenziali.

Nel terzo trimestre 2020 i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dello 0,1% sul trimestre precedente e diminuiscono su base annua dello 0,3% (da -1,1% del secondo trimestre). La flessione tendenziale più ampia interessa i servizi di telecomunicazione (-12,6%); l’incremento tendenziale più elevato, i servizi di trasporto aereo (+24,4%).