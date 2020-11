Germania: Chiesa cattolica ed evangelica insieme per vivere il Natale. Risorse per la preghiera e campagne di solidarietà online

“Il Coronavirus ha cambiato molto le nostre vite. Perciò molte persone vivranno l’Avvento e il periodo natalizio in modo molto diverso. Ma una cosa è certa: con la nascita del Figlio, Dio ha mandato nel mondo un segno di speranza. Vogliamo celebrare questa speranza anche quest’anno. Dio è con te”. È il saluto che si incontra aprendo www.gottbeieuch.de, il sito che la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica in Germania hanno allestito per vivere il Natale 2020, nonostante tutto. Chi non potrà (a causa dei numeri di accessi limitati per le funzioni pubbliche) o non vorrà partecipare a una celebrazione in presenza, “potrà partecipare a una celebrazione digitale o vivere la propria liturgia domestica” ecumenica, grazie a un opuscolo disponibile sul sito e che contiene canti, preghiere e il Vangelo di Natale. Specifica il sito che “si potrà andare in chiesa” nei giorni della vigilia e di Natale e le comunità si stanno organizzando per preparare momenti diversi nel rispetto delle normative vigenti: funzioni religiose più brevi, momenti di preghiera all’aperto, presepi di quartiere… Dal sito si può accedere anche alle iniziative di solidarietà per l’Avvento 2020 di Adveniat, agenzia cattolica che sostiene progetti in America latina, e “Brot für die Welt”, agenzia diaconale della Chiesa evangelica. La pubblicazione del sito www.gottbeieuch.de è una delle tappe del cammino avviato dalle due Chiese tedesche alla fine di ottobre 2020 all’insegna del motto “Non abbiate paura”.