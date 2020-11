Raidue: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il 29 novembre parlano i nuovi cardinali

Voci dal Concistoro. Con Rai Vaticano per il programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 29 novembre alle 24.25 su Rai 1 (in replica su Rai Storia domenica 6 dicembre alle 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia), riflettori accesi sui nuovi cardinali nominati da Papa Francesco. Parlano il prefetto della Congregazione delle cause dei Santi, già segretario del Consiglio dei cardinali, Marcello Semeraro e il francescano Mauro Gambetti, già Custode del Sacro Convento di Assisi. Consapevoli, preparati, motivati. Sono i giovani economisti, imprenditori, ricercatori, tutti under 35 e provenienti da 115 Paesi del mondo che si sono confrontati al grande evento online di Assisi “The Economy of Francesco”. Tante le idee, le proposte, le ricette per una economia più giusta e sostenibile. E per approfondire le due encicliche papali, “Laudato sì” e ”Fratelli tutti”, il brand editoriale “Formiche” – si legge in un comunicato – ha riunito studiosi e uomini di Chiesa, tra cui mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. Ed ancora, nel programma, un viaggio sulle strade del web aperte a migliaia di giovani del mondo dal giovanissimo, recentemente beatificato, Carlo Acutis, e l’intervista a Rettor Maggiore dei Salesiani, don Angel Fernandez Artime.