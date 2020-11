Diocesi: Mantova, restituiti da Palazzo Ducale cinque libri corali miniati

Cinque libri corali miniati restituiti da Palazzo Ducale alla diocesi di Mantova. I manufatti, risalenti al XIV e al XV secolo, erano custoditi nel Palazzo, in seguito a un furto risalente al 1913. Si tratta di cinque Codici pergamenacei di grandi dimensioni, adoperati anticamente in Duomo, assieme ad altri libri che si conservano ancora nell’Archivio storico diocesano di Mantova.

In quell’anno il celebre Messale di Barbara di Brandeburgo – capolavoro della miniatura del XV secolo – fu depositato in Palazzo Ducale a seguito del furto di alcune pagine, poi recuperate e ricongiunte al codice nel 1935. Il Messale fu restituito alla Curia nel 1983. Ciò che non si sapeva era che entro il 1913 era stata tentata la vendita di altri corali appartenenti al Capitolo della Cattedrale, che furono anch’essi depositati l’anno successivo nel Palazzo Ducale. All’epoca, come ora, il monumento serviva infatti anche da deposito in sicurezza di opere d’arte del territorio. “Lo scoppio della prima guerra mondiale dovette contribuire all’oblio della vicenda, lasciando i preziosi corali depositati a Palazzo Ducale fino ad oggi”, spiega la diocesi. Ritrovati e ricostruita per sommi capi la loro storia, le cinque voluminose opere librarie si apprestano a tornare al loro legittimo proprietario. “Sono molto contento della collaborazione che si è instaurata tra Palazzo Ducale e diocesi – comunica il vescovo Marco Busca –. Mi sento di ringraziare tutte le persone che stanno dedicando energie e tempo in questa missione. Questi volumi saranno conservati al sicuro all’interno del nostro Archivio storico diocesano dove potranno essere valorizzati, analizzati con attenzione e resi disponibili agli studiosi e a quanti vorranno ammirarli”.