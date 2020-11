Avvento: Trapani, il vescovo Fragnelli presenterà gli orientamenti pastorali per il nuovo anno

Domani sera, alle 20.30, in prossimità dell’inizio dell’Avvento, la comunità diocesana di Trapani si riunirà on line con il vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, che presenterà le linee guida del nuovo anno pastorale dal titolo “I volti della speranza. La breccia e il grembo per pensare insieme questo tempo”. In diretta, saranno collegate con la cappella del palazzo vescovile le clarisse del Monastero “Sacro Cuore” di Alcamo, la comunità parrocchiale “San Silvestro Papa” di Calatafimi, la famiglia Ilardi di Castellammare del Golfo, che rappresenteranno simbolicamente l’intera diocesi, mentre da casa ciascuno potrà seguire e partecipare alla preghiera accendendo la prima candela della “corona d’avvento” che il vescovo invita a preparare in ogni famiglia. “La pandemia non frena il nostro desiderio di iniziare comunitariamente l’Avvento e il nuovo anno pastorale e ci aiuta a sperimentare modi nuovi per restare uniti e vivere questo tempo come un calendario di speranza”, dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli.

In collegamento anche padre Antonio Ruccia, autore di un blog per il settimanale “Famiglia cristiana” e conosciuto dalla cronaca nazionale come parroco della chiesa “San Giovanni Battista” di Bari dov’è installata la “culla per vita”, e Gino Gandolfo, educatore di “Villa Betania” a Valderice. Tutti coloro che desiderano partecipare si potranno collegare a partire dalle 20.30 sui canali YouTube e Facebook della diocesi di Trapani. Dall’area download del sito della diocesi inoltre sarà possibile scaricare il libretto del momento di preghiera e riflessione per poter seguire e partecipare in famiglia.