Bene comune: Piemonte e Valle d’Aosta, il 28 novembre “Rimessi in viaggio”. La Chiesa incontra gli amministratori locali

Riflettere insieme sul senso dell’impegno politico oggi in questo nuovo scenario dettato dalla pandemia. Questo il significato di “Rimessi in viaggio”, l’incontro con gli amministratori pubblici di Piemonte e di Valle d’Aosta (sindaci, assessori, consiglieri) promosso per sabato 28 novembre dalla Commissione regionale della Pastorale sociale e del lavoro con l’Ufficio torinese di Pastorale sociale e l’Azione Cattolica regionale. “Da qualche anno – ha scritto nella lettera di invito mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e delegato della Conferenza episcopale piemontese per la Pastorale sociale e del lavoro – la diocesi di Torino, attraverso la proposta delle Piccole officine politiche, si sta occupando di educare e sensibilizzare le comunità territoriali rispetto all’impegno politico. Insieme vogliamo restituire una nuova dignità ad una realtà che, come insegna il Magistero sociale della Chiesa, è la più alta forma di carità”. L’incontro, che si terrà sulla piattaforma Zoom dalle 9.30, sarà aperto dai saluti di mons. Arnolfo, cui seguirà l’introduzione di don Flavio Luciano, delegato Cep per la Commissione Pastorale sociale e del lavoro. Previsti gli interventi di Luciano Manicardi, priore di Bose, e di Lorenzo Dellai, già sindaco di Trento. Verranno presentate testimonianze di alcuni amministratori locali. Concluderà la mattinata Alessandro Svaluto Ferro, direttore dell’Ufficio torinese di Pastorale sociale e del lavoro. Per partecipare occorre registrarsi.