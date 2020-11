Avvento: Bolzano-Bressanone, ogni settimana proposte e sussidi on line

In tempi di pandemia, molte celebrazioni ed eventi dell’Avvento 2020 sono stati annullati. Ma il tempo di preparazione al Natale “può arricchirsi di aspetti nuovi e preziosi”. Per questo motivo la diocesi di Bolzano-Bressanone propone ogni settimana idee e sussidi on line. “Quest’anno – si legge in un comunicato – la comunità è invitata a non lasciar trascorrere il tempo di Avvento, pur caratterizzato da molte limitazioni anti Covid, con atteggiamento di passività, ma a sceglierlo consapevolmente come un momento di attesa, speranza, preghiera, attenzione a Dio, agli altri, a se stessi e di gioia”. Per questo periodo liturgico diverse organizzazioni ecclesiali (Pastorale giovanile e Servizi giovani, Caritas, Azione cattolica, Familienverband, Jungschar, Movimento cattolico femminile e maschile, Südtirols Katholische Jugend) propongono insieme ad alcuni uffici diocesani un sussidio specifico rivolto a tutti: famiglie, giovani e anziani, persone che vivono sole, coppie e comunità domestiche. Settimana per settimana, durante tutto l’Avvento, saranno disponibili sul sito web della diocesi altoatesina materiali e iniziative (celebrazioni, informazioni, spunti di riflessione) che vogliono essere un invito a fare di questo tempo trascorso in casa un momento speciale di comunione e di attività.